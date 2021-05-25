İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi D-400 kara yolu Çukurincir Köprüsü mevkisinde plakası bilinmeyen bir otomobilden el çantası düştüğü ve çantadaki paraların etrafa saçıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, rüzgar nedeniyle çevreye dağılan 3 bin 550 lira, 415 dolar, 155 avro, 5 pound ve evrakı korumaya aldı.

Çanta, içindeki fatura sayesinde adresi tespit edilen sahibi Onur Ardıç’a ulaştırıldı.

Fethiye istikametine gittiğini ve yolculuk sırasında el çantasının araçtan düştüğünü belirten Ardıç, tüm paraları toplayan ve çantasını kendisine ulaştıran jandarmalara teşekkür etti.