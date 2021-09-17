Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Akyar köyü yakınındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Yangına bölgeye sevk edilen 2 söndürme helikopteri ve 6 arazözle müdahale edildi.
Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Osmaniye
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