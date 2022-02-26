Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi amacıyla Su Ürünleri Kanunu ile buna ait yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince Osmaniye’de 1 Mart - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında su ürünleri av yasağı getirildi.

Yasağa uyulmaması durumunda kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şunlar söylendi:

“Avlanma yasakları, su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi arttırmak, iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarını korumak, ekonomik türleri geliştirmek için kısaca balıkçılığımızın ve balıkçıların geleceği için konulmuştur. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstererek ilgili yasaklara uymaları uymayanların ise Osmaniye Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile Jandarma teşkilatına bildirmeleri önem arz etmektedir. İlimizde bulunan baraj gölleri, göletler, nehir dere ve benzeri su kaynaklarında 1 Mart - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sazan, siraz, yayın ve tatlısu kefalinin ticari ve amatör olarak avlanması yasaktır. İç sularımızda devamlı yasak olan av araç gereçleri küspeli olta, paraketa, pinter ağı, sepet, tırıvırı gibi tuzakların kullanılması yıl boyunca yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında 1380 ayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılacaktır”