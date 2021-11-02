İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şüphelilere yönelik yapılan bir haftalık asayiş denetimde 12 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, nöbetçi sulh ceza hakimliğince kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Uygulamada, 4,31 gram esrar, biri kurusıkı 2 tabanca ve 2 bıçak ele geçirildi.