Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sağanak
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de sisin dağılmasının ardından başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önünde yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gece saatlerine kadar etkisini artırarak devam ettirmesi bekleniyor.
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