İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araçta inceleme yapıldı.

Araçta yapılan kontrolde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 metal parça, 26 sikke ile detektör bulundu.

Olayla ilgili M.A. ve M.D. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.