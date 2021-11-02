Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da tarihi eser operasyonunda bir araçta 26 sikke bulundu
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 26 sikke ile tarihi eser olduğu değerlendirilen metal parçalar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir araçta inceleme yapıldı.
Araçta yapılan kontrolde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 metal parça, 26 sikke ile detektör bulundu.
Olayla ilgili M.A. ve M.D. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Çankırı
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