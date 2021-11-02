4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında, tutuksuz sanıklar meslekten ihraç edilen polis memuru İ.G, esnaf V.B. ve H.E. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan İ.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak", V.B. ve H.E'nin ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Terör örgütü elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları suçlamasıyla yargılanan V.B. ve H.E, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Sanık İ.G. de örgüt üyeliği suçlamasını reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.G'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan V.B'ye 2 yıl 6 ay, H.E'ye ise 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.