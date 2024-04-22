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Güncel
DHA 22.04.2024 10:33

Osmaniye'de 9 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de polisin durdurduğu minibüste Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Osmaniye'de 9 kaçak göçmen yakalandı
[Fotograf: DHA]

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, düzensiz göçmenlerin yakalanması ve organizatörlere yönelik çalışma başlattı.

Uygulamada, şüphe üzerine durdurulan, koltukları sökülmüş minibüste yapılan kontrolde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

Suriye uyruklu sürücü Fuaz H. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. El konulan minibüs, otoparka çekildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. 

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