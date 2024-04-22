Bartın'da tarihi köprüde fırtına vatandaşları olumsuz etkiledi

Bartın Amasra'da 30 metrelik köprüyü geçerken fırtınaya yakalananlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz’de saatteki hızı 75 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği kuvvetli fırtına uyarısının ardından vatandaşlar tarihi köprüde, fırtınada ayakta durmakta güçlük çekti.
Tavşan Adası'nı gezen vatandaşlar dönüş yolundaki köprüde fırtınaya yakalandı.
Bazı vatandaşlar kuvvetli fırtınaya karşı sırtını dönüp yürümeye çalıştı.
Kimileri birbirinden destek alarak yürümeye çalışırken bazıları ise demir korkuluklara tutunarak ilerlemeye çalıştı.
Köprüden geçmeye çalışan bazı vatandaşlar ise köprüyü kullanmaktan vazgeçti.