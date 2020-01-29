Coşkun, ziyaret kapsamında kent merkezinde, şehit polis Veli Körz ve Fırat Ulaş'ın aileleri ile gazi Jandarma Uzman Çavuş Hilmi Demirel'i ziyaret etti.

Ziyarette şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimiz ve canlarını hiçe saymış gazilerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu nedenle sık sık şehitlerimizin kıymetli bir emaneti olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret ediyoruz. Sıkıntıları, sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.