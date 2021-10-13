Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye Emniyet Müdürü Okumuş muhtarlarla buluştu
[Fotoğraf:AA]
Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, muhtarlarıyla bir araya geldi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda, Okumuş başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte asayişin devamı ve vatandaşların güvenli ortamda yaşayabilmeleri için muhtarlarla fikir alışverişinde bulunuldu.
Muhtarlara bilgilendirmede de bulunulan toplantıda, halkın huzurlu ve güvenli yaşam sürmesi için toplantıların süreceği mesajı verildi.
Etiketler: Osmaniye Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
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