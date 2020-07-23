Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca kurulan ekip tarafından ilçedeki kuaförler, kahvehaneler, internet kafeler ve taksi duraklarında kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İş yerlerinde hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları konusunda denetim yapan ekipler, maske ve eldiven kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.