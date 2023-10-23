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Güncel
AA 23.10.2023 09:53

"Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi" sona erdi

Samsun'un Havza ilçesinde ilki düzenlenen Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi sona erdi.

"Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi" sona erdi
[Fotograf: AA]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Havza Yaşlı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından düzenlen kongre Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrenin bilim kurulunda, OMÜ, İstanbul Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Havza Belediyesi, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM), Darülaceze Başkanlığı, Karadeniz Romatoloji ve Ağrı Topluluğu ile Havza YEG'den isimler yer aldı.

Kongrenin son gününde sözlü bildiriler ve sağlık turizmi oturumları gerçekleştirildi.

Kongre, Kongre Başkanı ve Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural'ın konuşması ve kapanış bildirisinin okunması ile tamamlandı.

Tural, kongrenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "İnşallah daha geniş katılımlı bir kongre için çalışmalara şimdiden başlayacağız. Bizlere katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir ile Kongre Başkanı Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural'a misafirperverliklerinden ötürü hediye takdim etti.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir, katılımcılara teşekkür etti.

Kongre sonrası katılımcılar Havza Atatürk Evi ve Şahinkaya Kanyonu'nu ziyaret etti.

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