Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.06.2023 09:54

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak bazı yollarda hasara yol açtı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluşurken, bazı noktalarda ise toprak kaymaları meydana geldi.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde sağanak bazı yollarda hasara yol açtı

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak sonucu Aybastı-Kabataş ile Aybastı-Gölköy ilçeleri arasındaki kara yollarının bazı bölümlerinde hasar oluştu.

Yağış dolayısıyla Aybastı Pelitözü Mahallesi ile Perşembe Yaylası'na bağlı oba yollarında ise toprak kaymaları meydana geldi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, aniden başlayan sağanağın ilçe genelinde yaklaşık 30 dakika sürdüğünü söyledi.

Yağışla birlikte özellikle ilçeye ulaşım sağlanan kara yollarının bazı noktalarında hasar meydana geldiğini aktaran Geçtan, ilçede bazı yerlerde ise toprak kaymalarının olduğunu ifade etti.

Geçtan, altyapının sağanakla birlikte hasar gördüğünü kaydederek, menderesleri ile bilinen Perşembe Yaylası'nda da su taşkınlarının oluştuğunu belirtti.

Belediye Başkanı Geçtan, hasar oluşan yol ve toprak kaymalarının meydana geldiği bölgelerde Aybastı Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Ordu Sağanak
Sıradaki Haber
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Fed'in, haziran toplantısında faiz artırımını pas geçmesi bekleniyor
11:02
Öğretmenlerle istişare günü düzenlenecek
11:02
Thodex davası başladı: Özer'in savunma yapması bekleniyor
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev'e taziye telefonu
10:56
İyi Parti kurucusu Ahat Andican partisinden istifa etti
10:43
Ağrı’da başına kurşun isabet eden kişi Ankara'ya gönderildi
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Başakşehir'de fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
ABD'de tanker kazası sonucu üst geçit çöktü
ABD'de tanker kazası sonucu üst geçit çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ