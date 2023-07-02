Ordu'daki teleferik Kurban Bayramı tatilinde 50 bin yolcu taşıdı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde Ordu'nun en kalabalık günlerini geçirdiği belirtildi.

Bayram için kente gelen yerli ve yabancı birçok turistin tarihi ve turistik yerleri gezdiği ifade edilen açıklamada, en çok ilginin ise Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferiğe olduğuna dikkat çekildi.

Ordu'yu kuşbakışı izlemek isteyenlerin teleferiği tercih ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe'ye ulaşımda büyük kolaylık sağlayan teleferik binlerce kişiyi ağırladı. Ordu'nun kuş bakışı görünüşünü seyretmek isteyen on binlerce yerli ve yabancı turist, bayram tatilinde Boztepe'ye akın etti. Boztepe'ye çıkmak isteyenler teleferiği tercih ederken, istasyon önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. 9 günlük bayram tatilinde teleferiği 50 bini aşkın kişi kullandı"

Açıklamada, vatandaşların ayrıca Ters Ev, Rüsumat No:4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, Hoynat Adası ile Yason Burnu gibi tarihi ve turistik mekanlara da ilgi gösterdiği aktarıldı.