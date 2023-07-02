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Güncel
İHA 02.07.2023 16:38

Cami önünde av tüfeğiyle vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından av tüfeğiyle cami önünde ayağından vuruldu. Yaralının başında bekleyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cami önünde av tüfeğiyle vuruldu

Olay, Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan Kuruçeşme Merkez Cami önünde meydana geldi.

İddiaya göre, Y.Ç. ile A.Ü. arasında kahvehanede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle evine giden A.Ü., av tüfeğini alarak yeniden olay yerine geldi. Bu sırada camiden çıkan Y.Ç., A.Ü. tarafından av tüfeğiyle ayağından vuruldu. Y.Ç. kanlar içinde kalırken, A.Ü. ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.Ü. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, Y.Ç. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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