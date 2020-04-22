Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da yaylalar beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun yüksek kesimli ilçeleri ve yaylaları yağan karla beyaza büründü.
Ordu'da kent merkezinde sağanak görülürken, yüksek kesimli ilçeler ve yaylalarda kar etkili oldu.
Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
Karla birlikte yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.
Son Haberler
- 14:10
- 14:17
- 13:59
- 14:02
- 14:06
Sıradaki Haber
Bursa ve çevre illerde "evde kal" çağrısına büyük ölçüde uyuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz