Ordu'da kent merkezinde sağanak görülürken, yüksek kesimli ilçeler ve yaylalarda kar etkili oldu.

Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Karla birlikte yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

