Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Ordu Uyuşturucu Narkotik
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