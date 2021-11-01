Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 46 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.