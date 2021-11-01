Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te Kadir Mert Ç. idaresindeki 11 AAU 805 plakalı otomobil, Organize Sanayi Kavşağı'nda Aziz E. yönetimindeki 11 RB 618 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Kadir Mert Ç'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Selda Ç. (47) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bilecik
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