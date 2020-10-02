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Ordu'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'da Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi'nde Sinan D'nin kullandığı 34 VS 7498 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia G'ye (25) çarptı.
Kazada yaralanan Rabia G, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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