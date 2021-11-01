Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Ordu'da bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet insan figürlü lamba, 1 adet yüzük, 3 adet sikke ve 1 adet metal obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Ordu Tarihi Eser
Son Haberler
- 23:01
- 22:48
- 22:17
- 22:03
- 21:59
Sıradaki Haber
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Elazığ’da evleri su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz