Ordu'da bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet insan figürlü lamba, 1 adet yüzük, 3 adet sikke ve 1 adet metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.