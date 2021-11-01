İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yeşil reçeteye tabi 9 bin 300 hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.