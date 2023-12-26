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Güncel
AA 26.12.2023 21:09

Ordu'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi

Ordu'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Ordu'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi

Kentteki bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, "şehitlerimize destek, teröre lanet" yürüyüşünde bir araya geldi.

Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarıyla Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunan program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Yürüyüşe, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, İYİ Parti İl Başkanı Melikşah Murat Genç ile vatandaşlar katıldı.

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