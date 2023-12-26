Muğla'da ihracat 1 milyar doları aştı

Akbıyık, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda yapılan toplantıda, Muğla'nın Türkiye'nin 24'üncü büyük ili olduğunu, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinde ise sekizinci sırada yer aldığını söyledi.

Toplam istihdamın 400 bin civarında olduğu kentte iş gücüne katılım oranının yüzde 54'ü bulduğunu belirten Akbıyık, "İşsizlik oranı yüzde 8,6 ile Türkiye ortalamasının altındadır. İstihdamın yüzde 17'si tarım, yüzde 55'i hizmetler, yüzde 22'si sanayi ve yüzde 6’sı inşaat sektöründe gerçekleşmektedir. Turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından İstanbul ve Antalya'nın ardından 3'üncü büyük il konumundadır." dedi.

Bakanlık belgeli 468 tesis ve 108 bin 42 yatak kapasitesine sahip Muğla'nın, sağlık ve spor turizmi alt dallarında Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olduğunu vurgulayan Akbıyık, il genelinde 13 hastane, 2 tıp merkezi, 23 muayenehane ve 30 polikliniğin sağlık turizmi belgesi almaya hak kazandığını kaydetti.

Bölgeden yapılan ihracatın her geçen yıl arttığına işaret eden Akbıyık, "Dış ticarette 2002 yılında 39 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat 2023 Kasım sonu itibarıyla 1 milyar doları aştı. Kasım sonu itibarıyla 3 milyon 336 bin 804 yabancı turist ilimizde konakladı." diye konuştu.

Bu yıl 170 bin 150 ton su ürünleri, 354 bin 58 ton narenciye, 245 bin 119 ton zeytin üretildiğini ifade eden Akbıyık, ülke sıralamasında altıncı sırada yer alan mermerciliğin 8 bin kişiye istihdam sağlayarak yıllık 60 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda kentte yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi veren Akbıyık, 28 antik kentte 12 ay boyunca sürdürülen kazı çalışmaları için Muğla Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığınca yaklaşık 50 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.