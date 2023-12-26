Nevşehir'de terör örgütü PKK'ya tepki

Nevşehir Genç İHH Teşkilatınca Tarık Kesekci Parkı'nda terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla "şehide saygı, vatana sadakat" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine slogan attı, ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup adına açıklama yapan Sadettin Kemikkıran, Türkiye'nin güçlü hamleleri, iç ve dış politikada terör ve zulme karşı başarılı girişimlerini hazmedemeyenlerin, terör örgütlerini taşeron olarak kullanarak Türk milletine karşı hamle yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK ve uzantılarına ABD'nin silah, araç ve mühimmat desteğinin bilindiğini aktaran Kemikkıran, şunları kaydetti:

"Milletimiz, bu hain saldırıların arkasında İsrail başta olmak üzere batılı devletlerin olduğunu gayet iyi bilmektedir. Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Hepimiz Mehmetçiğiz, hepimiz terörle mücadelede ön safta olmaya hazırız, hepimiz düşman ve soysuz taşeronlarına karşı yürümeye hazırız. Vatanımız ilelebet var olacak, ay yıldızlı al bayrağımız ebedi dalgalanacak."

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.