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Güncel
AA 26.12.2023 18:46

Kütahya'da 50 bin üniversite öğrencisine eş zamanlı bağımlılıklarla mücadele eğitimi verildi

Kütahya'da yaklaşık 50 bin üniversite öğrencisine yönelik eş zamanlı "Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı" düzenlendi.

Kütahya'da 50 bin üniversite öğrencisine eş zamanlı bağımlılıklarla mücadele eğitimi verildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Yeşilay Kütahya Şubesinin ortak yürüttüğü proje kapsamında Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen program, tüm fakülte ve meslek yüksekokullarındaki amfilerde çevrim içi yayınlandı.

Programda, bağımlılık alanında uzman formatörler ile Yeşilay gönüllüleri tarafından öğrencilere bağımlığın zararları ve korunma yöntemleri anlatıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, bugüne kadar birçok sivil toplum örgütüyle işbirliği yaparak öğrencilerin yararına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret eden Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Bağımlılıkla mücadele konusunda başlattığımız etkinlikle gençlerimize bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Onlara bağımlılığın her türlüsüyle hayatları boyunca mücadele eden neferler olmasını arz ediyoruz. Hem kendileri bağımlılıktan uzak olsunlar hem de bağımlılıkla mücadele etsinler, bağımlılığa karşı refleks geliştirsinler istiyoruz. Madde, tütün, teknolojik bağımlılıklar, sosyal medyada zaman geçirmek, tüketim alışkanlıkları bağımlılıkları gençlerimize, milletimize zarar veriyor."

Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal da yaklaşık bir saat süren eğitime öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini, bu program sayesinde bağımlılığa karşı olumlu sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

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