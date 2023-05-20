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Güncel
AA 20.05.2023 15:44

Ordu'da "mayıs yedisi" kutlaması

Ordu'da, halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ordu'da "mayıs yedisi" kutlaması
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Altınordu ilçesi sahilinde bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Tiyatro ekibinin de yer aldığı yürüyüşte, yöreye özgü müziklere vatandaşlar da alkışla destek verdi. Rıhtım bölgesinde sona eren yürüyüşün ardından Şehit Temel Şimşir Gemisi'ne binen bando ekibi deniz turu yapanlara gösteri sundu.

Ordu'da "mayıs yedisi" kutlaması

"Sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde ise yöresel lezzetler ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı pazar kuruldu.

Halkoyunları ekiplerinin sahne aldığı etkinliğin ardından tekne turu gerçekleştirildi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ilçenin geleneksel ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçenin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıktığını belirten Tandoğan, her yıl düzenledikleri "mayıs yedisi" etkinlikleriyle bu değerleri korumak ve tanıtmak istediklerini aktardı.

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