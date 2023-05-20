Manas Üniversitesi Rektörü Ceylan'a TÜRKSOY ödülü

TÜRKSOY’un en üst düzey nişanı olan “Altın Madalya” ile onurlandırılan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’a ödülünü, Üniversitede düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programı’nda, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev takdim etti.

Manas’ın başarıdan başarıya taşınması

Prof. Dr. Ceylan, ödüle, ömrünü Türk Dünyası’na hizmete vakfetmesi ve atandığı günden itibaren yaptığı çalışmalarla Türk Dünyası’nın eğitimdeki kutup yıldızı olan, ‘bir üniversiteden ötesi’ haline gelen Manas Üniversitesi’ni her alanda üst düzey başarılara taşıması sebebiyle verildi.

Büyük projelerin, hayallerin gerçekleştirilmesi çalışmalarına hizmet

Ödül töreninde konuşan Ceylan, şunları söyledi:

“Büyük milletler, büyük devletler, büyük ufuklara yürür, büyük hayalleri gerçeğe dönüştürmek için koşar, geleceğini kurmak veya çağın icaplarına göre yeniden şekillendirmek için planlar yapar, projeler üretir, fikirler ortaya koyar. İşte ben de böyle büyük bir devletin ve asil bir milletin ferdi olarak hayatım boyunca Türk Dünyası’na hizmet edecek büyük planların, projelerin ve hayallerin gerçekleştirilmesine hizmet ettim. Ne mutlu bana ki bugün hayatımız boyunca hayal ettiğimiz Turan’ı, Kızılelma’yı gördüm: Türk Dünyası’nın semalarında artık kendi SİHA’larımız, İHA’larımız uçuyor, Altay’ımız ışık saçıyor, milli uçak gemimiz TCG Anadolu ve TOGG’umuz göğsümüzü kabartıyor. Türk Dünyası’nda artık TÜRKSOY gibi köklü kurumlarımız ve kuruluşlarımız geleceğimizi inşa etmek için eğitimden ekonomiye, sanattan siyasete pek çok alanda hızla adımlar atıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi ‘Büyük Türkiye Yüzyılı’ artık çok yakındır. Türkiye ile birlikte önümüzdeki yüzyıl hiç şüpheniz olmasın Türk Dünyası Yüzyılı olacak.”

Türk Dünyası’na yönelik referans çalışmalar

Alpaslan Ceylan, ömrünü Türk Tarihi’ne ve Türk Dünyası’na adaması, tüm çalışma hayatı boyunca ve özellikle son 25 yılda Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu, Kafkaslar ve Orta Asya Eskiçağ Tarihi ile kültürüne yönelik uluslararası düzeyde bilimsel yüzey araştırmaları, kazılar ve projeler gerçekleştirmesi ile biliniyor.

Ceylan’ın bu kapsamda Azerbaycan, Moğolistan, Gürcistan, Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Nahçıvan, Türkmenistan ile Libya’da Türk Kültürü ve Tarihi ile ilgili yürüttüğü bilimsel projeler araştırmacılar tarafından referans kabul ediliyor. Rektör Ceylan, bu alanda, çeşitli uluslararası organizasyonlarda yürüttüğü başkanlık görevleriyle de tanınıyor.

Arnavutluk, Fransa, Hindistan ile Suriye’de kültürel temaslarda bulunmuş olan Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın buralardaki Türk misyon kurumları ile Türk Dünyası’nın entegrasyonu için çeşitli faaliyetlerde bulunması da önde gelen çalışmaları arasında yer alıyor.

Türk Dünyası’nın birliğine olan katkı

Gaspıralı İsmail Bey’in “dilde, fikirde, işte birlik” fikrini şiar edinen Alpaslan Ceylan, hayatı boyunca Türk Dünyası’nın birliği, beraberliği ve geleceği için çalıştı, her platformda Türk birliğine olan inancını vurguladı.

Türk Dünyası ülküsünün bayrak taşıyıcılığı, gençlerde hafıza oluşturma

Türk Dünyası ülküsünün bayrak taşıyıcısı olan Alpaslan Ceylan, akademik çalışmalarının yanı sıra geleneksel oyunlara ve sporlara yapmış olduğu katkılarla da ‘geçmişi geleceğe taşıma’nın, genç nesillerde hafıza oluşturmanın yollarını aradı; bu konuda da kıymetli çalışmalara imza attı. Rektör Ceylan, 2012-2016 yılları arasında yürüttüğü Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı göreviyle bu sporların kurumsallaşmasına ve Türk Dünyası’nın yanı sıra uluslararası alanda var olmasına da büyük katkılar sağladı.

Manas Üniversitesi’nin dünyanın ilk üniversite Geleneksel Sporlar Meydanı’nı kurdu; Geleneksel Oyun ve Spor Araştırma Enstitüsü’nü açtı.

Türk Dünyası kurumlarına sonsuz destek

Alpaslan Ceylan, hayatı boyunca, TÜRKSOY başta olmak üzere, TÜRKPA, Türk Keneşi, Türk Kültür Mirası Vakfı, TİKA ve Türk Devletler Teşkilatı gibi Türk Dünyası’nın çatı kurumları ve kuruluşları ile iyi ilişkiler yürüttü, bu kurumların yaptığı çalışmalara sonsuz destek sundu.

Türk Dünyası’na üstün hizmet ödülleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, daha önce de pek çok değerli ödülle taltif edilmiş:

-2016’da IV. Uluslararası Türk Şöleni kapsamında Türk Dünyası’na üstün hizmetlerinden dolayı Çuvaşistan Türk Dünyası Kültür Merkezi Başkanı İlia İvanov tarafından “Mitta Vasiley Devlet Şeref Madalyası”na,

-2021’de Kırgız Cumhuriyeti Devlet Gazetesi Erkin Too'nun 30. yıl ödülleri kapsamındaki “Yılın Rektörü” unvanına,

-2021’de Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı “Teşekkür Belgesi”ne,

-2021’de Türk Dünyası’na yönelik üstün hizmetlerinden dolayı Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı’nın “Altın Madalya” ödülüne,

-2022’de “Kazakistan Korkut Ata Kızılorda Üniversitesi Madalyası”na,

-2022’de Kırgız Cumhuriyeti Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu UTRK’nin “Şeref Madalyası”na,

-2022’de Bayburt’ta Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) tarafından verilen “24. Uluslararası Türk Dünyası’na Hizmet Ödülü”ne,

-2022’de Kırgız Parlamentosu tarafından “Şeref Belgesi”ne layık bulunmuştu.

