Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ş. Kılıç'a (56) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden mahalle sakinleri, dumandan etkilenen Kılıç'ı evden dışarı çıkardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın evde hasara neden oldu. Kılıç, ambulansla götürüldüğü Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 13:53
- 13:42
- 13:22
- 13:22
- 13:20
Sıradaki Haber
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz