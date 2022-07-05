Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da doktoru darbeden kişi tutuklandı
Ordu'da acil serviste görevli doktoru darbettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.
Ordu Devlet Hastanesine gelen Gökmen G, muayene için önceliğin kendisine verilmesini istedi.
Bu sırada Gökmen G. ile hastanenin acil servisinde görevli pratisyen hekim Dr. Aykut Yılmaz arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Gökmen G, Yılmaz'ı darbetti.
Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökmen G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ordu
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