

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde listeria bakterisi paniği yaşanıyor. 23 kişide tespit edilen bakteri nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bakterinin kaynağı bir dondurma markası. Söz konusu markanın ürünlerinin raflardan kaldırılması istendi.

Tüketicilere evlerinde bulunan dondurmaları çöpe atmaları ve dondurmayla temas eden mutfak ürünlerini iyice temizlemeleri uyarısı yapıldı.

Kas ağrısı, ateş, mide bulantısı ve ishal



Listeria pişmemiş et, sebze ve pastörize olmamış süt ve bunlarla yapılan yiyeceklerle bulaşabiliyor. Hastalık belirtileri genellikle bakteri ile kontamine olmuş yiyecekleri yedikten iki hafta sonra görülüyor.Ancak aynı gün ya da 70 gün sonra belirti gösteren vakalar da var.



Kas ağrısı, ateş, mide bulantısı ve ishal hastalığın belirtileri arasında. Enfeksiyon; hamileler, 65 yaşından büyükler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.