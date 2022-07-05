Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, kent merkezinde belirlenen ikametlere düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, 4 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu
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