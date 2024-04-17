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Güncel
AA 17.04.2024 10:29

Ordu'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Ordu'da çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Bucak Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan ve içerisinde geri dönüşme kazandırılmak üzere depolanan kartonların olduğu yerde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Bu sırada üst katlardaki evlerde yaşayan ve yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 13 kişi ekiplerce itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı.

Tahliye edilen vatandaşlardan 5'i dumandan etkilendi. Bu 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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