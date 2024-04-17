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Güncel
AA 17.04.2024 10:26

Balıkesir'de son bir haftada aranan 349 zanlı yakalandı

Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 349 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de son bir haftada aranan 349 zanlı yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 08 – 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 349 şüpheli yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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