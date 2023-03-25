Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da ağaca çarpan minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu 2 öğrenci yaralandı.
İlçenin Alanyurt Mahallesi'nde Tunay A. yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Kazada yaralanan Hürriyet Ortaokulu'nun 2 öğrencisi, Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Ordu
Son Haberler
- 14:22
- 14:25
- 14:05
- 14:01
- 13:58
Sıradaki Haber
Nevşehir'de zabıta ekipleri ekmek satan iş yerlerini denetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz