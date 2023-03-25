Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayının başlamasıyla yoğunluğun yaşandığı fırın, bakkal ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştıran ekipler, genel temizlik ve hijyen denetiminin yanı sıra ekmek ile pidelerin gramajlarını kontrol etti.

Vatandaşların ramazan ayında güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimler sürdürülecek.