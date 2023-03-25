Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de zabıta ekipleri ekmek satan iş yerlerini denetledi
Nevşehir'de zabıta ekipleri, kent merkezinde ekmek satışı yapan iş yerlerini denetledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayının başlamasıyla yoğunluğun yaşandığı fırın, bakkal ve marketlere yönelik denetimlerini sıklaştıran ekipler, genel temizlik ve hijyen denetiminin yanı sıra ekmek ile pidelerin gramajlarını kontrol etti.
Vatandaşların ramazan ayında güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimler sürdürülecek.
Etiketler: Nevşehir
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