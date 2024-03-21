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Güncel
AA 21.03.2024 13:45

Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı

Ordu'da tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirinin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da 10 ton inşaat demiri çalınmasıyla ilgili 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Asayiş Timleri, yapımı devam eden Ordu-Giresun Çevre Yolu şantiyelerinden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.Ç. ve S.C'nin tünel yapımında kullanılan 10 ton inşaat demirini farklı tarihlerde çalarak il merkezinde faaliyet gösteren geri dönüşüm işletmelerine sattıklarını belirledi.

Şüpheliler, hırsızlıkta kullandıkları araçla şantiyeden çaldıkları inşaat demirlerini sattıkları sırada suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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