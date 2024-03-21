Iğdır'da gönüllüler AFAD'ın arama kurtarma eğitimleriyle olası afetlere hazırlanıyor

AFAD Iğdır İl Müdürlüğünce kentte İl Jandarma Komutanlığı, 5. Hudut Tugay Komutanlığı, Iğdır Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü gruplar oluşturuldu. Olası afetler için 196'şar kişilik gruplar halinde eğitime tabi tutulan gönüllüler hafif arama kurtarma, insani yardım, yangın ve ilk yardım konularında bilgi sahibi oluyor. Eğitmenler, gönüllüleri sıfırdan başlayarak çadır kurmadan yer dinlemeye, ekipmanları kullanmadan kazalara müdahaleye kadar çeşitli konularda yetiştiriyor.



Proje dahilinde eğitimlerini tamamlayan gönüllülerin, akredite edilerek olası afetlerde görev almaları hedefleniyor. AFAD İl Müdürü Bülent Zeğem, eğitimlerin `100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi` kapsamında yapıldığını söyledi. Gönüllülerin özellikle, 6 Şubat'taki depremlerde bölgeye giderek büyük başarılar elde ettiğine vurgu yapan Zeğem, "Biz de kurum olarak özellikle ilimizdeki gönüllüleri daha donanımlı bir şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. İlimizde AFAD olarak 2 bin 651 gönüllü sayısına ulaşılmıştır" dedi.



Zeğem, katılımcılara verilen eğitimlere ilişkin, şu bilgileri paylaştı:



"Sisteme giriş yapan gönüllülerimize hafif arama kurtarma, insani yardım, yangın ve ilk yardım eğitimleri verilmektedir. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının çok büyük ilgisi var. Iğdır'da bir sivil toplum kuruluşumuzu akredite ettik, diğerlerine de bu kapsamda eğitimlerimiz devam diyor. O kadar çok ilgi var ki ramazan ayında da bu yoğun talepleri karşılamaya çalışıyoruz"



Eğitime davet ettiler



AFAD gönüllüsü Ali Uçum da verilen eğitimleri başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Iğdır'da faaliyet yürüten üç farklı sivil toplum kuruluşu ile bu eğitimleri aldık. 6 gün boyunca kentsel arama kurtarma eğitimleri kapsamında, olası bir depremde kullanılacak ekipmanları tanıdık ve uygulamalı olarak enkazda çalışma yaptık. Trafik kazalarına nasıl müdahale edileceği konusunda ve ilk yardım eğitimi aldık" ifadelerini kullandı.



Eğitimlerin çok faydalı olduğunu dile getiren gönüllülerden Zeynep Güven de "Olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiğini ve nasıl hareket edeceğimizi öğrendik. Her insanın bu eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

