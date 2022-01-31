Son günlerde COVID-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı, vaka artışlarına sebep oldu.

Son zamanlarda Türkiye'de mevsimsel grip (influenza) vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Omicron ile Grip arasındaki farklar nelerdir?

Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu vurgulayan Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu söyledi.

[Grafik: TRT Haber]

Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu anlattı.

Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu anlattı.

''PCR testi yaptırılması çok önemli"

Oğuztürk, COVID-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkat çekti.

"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor."

Hekimlerin "Hastalık yoktur hasta vardır" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini vurguladı.