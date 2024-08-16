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Güncel
AA 16.08.2024 13:58

Okuma-yazma hayalini 66 yaşında gerçekleştirdi

Kilis'te yaşayan 66 yaşındaki Mevlüde Ketrez, "çocuklarımı okuttum ve bundan sonra da ben okuyacağım" diyerek başladığı kursta hayalini gerçekleştirdi.

Okuma-yazma hayalini 66 yaşında gerçekleştirdi

Dört çocuk annesi Ketrez, Kilis Valiliğinin koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün, Kilis Eğitim, Sosyal, Kültür, Sanat ve Araştırma Derneğine verdiği destekle hayata geçirilen "Huzur Konağı" bünyesinde açılan okuma-yazma kursuna katıldı.

Kursta aldığı dersler sayesinde 4 ayda okuma yazmayı öğrenen Ketrez, üniversite hayali kuruyor.

Mevlüde Ketrez, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocukluk döneminde kız çocuklarının okumasına sıcak bakılmadığı için okula gidemediğini belirten Ketrez, "Okumak istiyordum ama babaannem beni okula göndermedi. Okumayı çok seven biriydim. Çocuklarımı okuttum ve bundan sonra da ben okuyacağım diyerek kursa başladım." dedi.

"Tek başıma bir yere gidemiyordum"

Okuma yazma öğrenmenin hayatını kolaylaştırdığını dile getiren Ketrez, şunları kaydetti:

"Önceden hastaneye gittiğimde doktorların isimlerini okuyamıyordum ama şimdi okuyabiliyorum, özgürce tek başıma hastaneye gidebiliyorum. Okuma yazma bilmediğim için tek başıma bir yere gidemiyordum. Dolmuşun üzerindeki yazıları, markette rakamları okuyamıyordum şimdi hepsini öğrendim."

Okumanın yaşı olmadığını anlatan Ketrez, üniversite okuma hedefinin olduğunu söyledi.

Kursta okuma yazma kursunun yanında çeşitli etkinliklere de katıldığını belirten Ketrez, emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Nagihan Aydar ise Mevlüde Ketrez'in okuma yazma öğrenme talebini yerine getirmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici Emine Güler de Ketrez'in kısa sürede okuma yazma öğrendiğini ifade etti.

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