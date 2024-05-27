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Güncel
AA 27.05.2024 10:51

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla Kırşehir'de tamamlandı.

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, İstanbul, Edirne, Yalova, Erzurum, Bolu, Diyarbakır, Ordu, Bursa, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Batman, Bingöl, Çorum, Zonguldak, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Aydın, Gaziantep, Adana, Trabzon, Samsun, Giresun, Adıyaman, Eskişehir, Tekirdağ ve Kırşehir'in yanı sıra KKTC'den sporcular katıldı.

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Dereceye girenler ödüllerini aldı

Erkeklerde Gaziantep'ten Özel Benim Ortaokulu birinci, Ankara'dan Özel Nene Hatun Ortaokulu ikinci, Muğla'dan Türdü 100. Yıl Ortaokulu üçüncü olurken, kızlarda ise Bursa'dan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu birinciliği, Ankara'dan Özel Nene Hatun Ortaokulu ikinciliği, Sakarya'dan Şehit Mahmutbey Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sakatlık ve herhangi bir sorun olmadan, misafirleri en iyi şekilde ağırlayarak müsabakaları tamamladıklarını söyledi.

Kırşehir'de masa tenisi branşının yaygınlaştığını vurgulayan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

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