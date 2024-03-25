Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.03.2024 10:39

Okul öncesi öğretmeni çocuklar için hikayeler yazıyor

Giresun Merkez Yeşilgiresun İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Ayşe Aydemir, çocuklar için hikayeler kaleme alıyor.

Okul öncesi öğretmeni çocuklar için hikayeler yazıyor
[Fotograf: AA]

Bir çocuk annesi 34 yaşındaki Ayşe Aydemir, yazarlık sürecinin üniversite döneminde başladığını söyledi.

Birkaç yıl önce oğlundan esinlenerek çocuk hikayeleri yazmaya karar verdiğini belirten Aydemir, "Okul öncesi öğretmeni olmam hasebiyle çok istediğim bir şeydi yazar olmak. Oğlumla eşim evde oyun oynuyorlardı ve eşimin 'Ahtapotum seni yakalayacağım.' dediğini duydum. Bu sözden esinlenerek bir çocuk hikayesi yazmaya karar verdim." dedi.

Aydemir, "Ahtapot Pol" adlı çocuk hikaye kitabının 2019'da yayımlandığını ifade ederek, "Çocuk kitapları yazmayı çok sevdim. Bu alanda kendimi geliştirmeyi hedefledim. 'Uzay Bir Soru Kadar Yakın' adlı ikinci kitabımı yazdım ve yayımlandı. Daha sonra da bir hikaye setlerim basıldı." diye konuştu.

Yazımı tamamlanan 2 kitabının bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Şu anda 'Ne Yaparsın Kuru Bir Dalla' isimli kitabım baskı aşamasında. Bir çocuğun bir dal parçasıyla bile neler yapabileceğini bu kitapta anlatmaya çalıştım. Çocukların, hayal gücü ile neler yapabileceğini konu alıyor. Yine 'Nasıl Başladı, Her Şey Seninle Başladı.' isimli setimiz de bu yıl baskıya verilecek. Bundan sonraki hedefim daha çok kitap yazmak, daha çok çocuğa ulaşmak. Yazdığım tüm hikayelerde çocukların duygularına dokunmaya çalışıyorum."

ETİKETLER
Giresun
Sıradaki Haber
Niğde Belediyesi'nin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ana soruşturma sürüyor
11:04
Kumar oynayan 7 kişiye 44 bin lira para cezası
10:57
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:50
Kartlı ödemeler şubatta 1 trilyon lirayı aştı
10:59
Geleceğin sporcuları tarama programıyla keşfediliyor
10:44
YKS'ye ikinci geç başvuru süreci başladı
Edirne'de Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı tamamlandı
Edirne'de Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı tamamlandı
FOTO FOKUS
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümü
Muhsin Yazıcıoğlu'nun 15. ölüm yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ