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Güncel
AA 25.03.2024 10:37

Niğde Belediyesi'nin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" sürüyor

Niğde Belediyesi'nin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında sobalı evlerinin doğal gaza dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyor.

Niğde Belediyesi'nin "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" sürüyor

İlk etapta 10 evin doğal gaza dönüşümü sağlanan proje kapsamında 60 konutun daha dönüşümü gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kirliliğinin en aza indirilmesi ve hane geliri düşük olan vatandaşların konutlarında doğal gaz kullanımını sağlayacaklarını belirtti.

Kombi, petek, sıcak su dönüşümü, iç tesisat işlemlerinin maliyetinden dolayı bazı evlerin sobayla ısınmak zorunda kaldığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu durumda olan ailelerin listesini sosyal yardımlaşmadan aldık. Kendi evleri olan ancak henüz evlerinde doğal gaz dönüşümü sağlayamamış ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bu dönüşü gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle hem hava kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanacak hem de vatandaşlar kaliteli bir şekilde ısınabilecekler. Doğal gaz kullanımına geçen vatandaşlarımız ayrıca mutfak tüpü kullanmayacak, sosyal yardımlaşmadan kömür almalarına da gerek kalmayacak."

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Niğde Doğalgaz
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