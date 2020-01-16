Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bozhane mevkisinde bulunan bir kafede gerçekleştirilen kitap dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, 137 öğrencinin Cumhuriyet Bayramı'nda yazdıkları şiirleri Cumhuriyet şiirleri kitabı, Uzun Mehmet'i Anma Günü'nde yazdıkları şiirlerin de Uzun Mehmet şiirleri kitabı olarak bastırıldığını söyledi.

Hatıraları geleceği taşımak istediklerini anlatan Posbıyık, "Çocuklarımızın emeklerinin o güzel şiirlerinin yer aldığı bu kitabın onları da çok mutlu edeceğine bütün kalbimle inanıyorum. Cumhuriyet ve Uzun Mehmet şiirleri kitabı değerlerimizi yeni kuşaklara aktarmak açısından da önemli bir çalışma. Bu kitaplara ruh veren tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum." dedi.

Kitap dağıtımları Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Başkan Posbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ve meclis üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA