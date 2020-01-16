Yığılca Belediye Başkan Vekili Turgut Ilgın, Türk Kızılay'ı Düzce Şube Başkan Yardımcısı İdris Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Yamaç ve Mustafa Bilgin tarafından içerisinde mont ve bot bulunan koliler öğrencilere teslim edildi.

Okul Müdürü Veli Vergili kolileri öğrencilerin ihtiyaç sıralamasına göre dağıtacaklarını söyledi.

Türk Kızılay'ı Düzce Şube Başkan Yardımcısı Çalışkan, "Türk Kızılay'ı olarak Türkiye genelinde olmak üzere Düzce'nin en ücra köylerine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz."dedi.

Kaynak: AA