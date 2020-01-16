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Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı16 Ocak 2020 Perşembe 15:37 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 15:38
Samsun'un İlkadım ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Hançerli Mahallesi'ndeki İlkadım Kaymakamlığının arkasında 4 yıldır birlikte yaşadığı Güldane K'yi (40) silahla yaralayan Duran A'nın (42) Gazi Polis Merkezindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
Güldane K'nin Gazi Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
Tartıştığı Güldane K'yi dün silahla yaralayan Duran A, kaymakamlıkta görevli polis memuru tarafından yakalanmıştı.
Kaynak: AA