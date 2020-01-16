Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve "Gerdekkaya gök taşı" adı verilen 68 kilogram ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Çiftçi Mutlu Yılmaz'ın geçen yıl nisan ayında tarlasında bulup kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği gök taşı, müzede 1 ay süreyle geçici olarak sergilenecek. Tarihi müze binasının girişinde "Uzayın Habercisi" başlığıyla oluşturulan özel vitrinde ziyarete açılan gök taşı, yoğun talep görmesi durumunda sergide daha uzun süre kalabilecek.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, gök taşını yoğun ilgi görmesi nedeniyle müzede teşhir etmeye karar verdiklerini söyledi. Gök taşının Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı olduğunun tespit edildiğini bildiren Şengül, "Gök taşı, uluslararası literatüre 'Gerdekkaya Gök Taşı' olarak kaydedildi. Yapılan analizlerde gök taşında krom, kobalt, nikel, bakır, altın, galyum, antimon, tugnsten, renyum, iridyum, platinyum ve ağırlıklı olarak demir bulunmaktadır." dedi.

Gök taşında bulunan demir elementinin Çorum için ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Şengül, "Gök taşında en yüksek oranda demir elementin olması, bizi sevindirdi. Çorum'da yaptığımız arkeolojik kazılarda elde ettiğimiz Hitit tabletlerinde demir sıkça kullanılmaktadır. Hitit yazılı metinlerde geçen 'An.bar.ge' ifadesi siyah demir anlamına gelmekte olup, meteor kaynaklı demir için kullanılmıştır. Demir, Hititlerin yoğun olarak kullandığı bir maden." diye konuştu.

"Gök taşını ülkemizde satmak istiyorum"

Mutlu Yılmaz ise gök taşının korunması için en uygun yerin Çorum Müzesi olduğunu söyledi. Gök taşını sergilemeyi bu nedenle kabul ettiğini belirten Yılmaz, "Taşın sergilenmesi için talep gelince müze görevlilerimize vermeye karar verdik. Bizim için en güvenli yer müze. Gök taşını ülkemizde satmak istiyorum. İnşallah yurt içinden bir alıcı çıkar ve değerlendiririz. Ben ülkemizde kalmasını isterim." ifadesini kullandı.

Taşı tarlada çalışırken tesadüfen bulduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarlanın üzerindeki taşları biçerdövere zarar vermemesi için temizlerken bu taşı bulduk. Çok ağırdı. Tek başıma kaldıramadım. Baktık ki içinden siyah bir yapı çıktı. Maden olabileceğini düşünüp Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile görüşüp analiz yaptırmak istedik. Bizden ücret istediler, bu nedenle yaptıramadık. Ardından bir yakınımız kanalıyla Amerika'ya gönderdik, orada yapılan analizde gök taşı olduğu belirlendi. Veri tabanına işlendi."

Kaynak: AA