Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğrenci affı mı çıkacak? Öğrenci affı ne zaman çıkıyor? İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.
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