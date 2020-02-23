Haber Giriş: Kaynak: AA
Ödemiş'te otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi'nde, M.Ö. yönetimindeki 41 F 76 28 plakalı otomobil, refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Yaralanan sürücü M.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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