Konya Büyükşehir Belediyesi, 8 Eylül Dünya Okuma Günü'nde farkındalık oluşturmak için Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Tepesi arasında sefer yapan tramvaylarda, Türkiye'nin ilk bisiklet tramvayında ve Kültürpark'ta yeni hizmete açılan Nostalji Tramvay Kafe'de vatandaşlara kitap hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Konya'nın, TÜİK verilerine göre Türkiye'de halk kütüphanelerini en fazla kullanan şehir olduğu vurgulandı.

Şehirde çok sayıda kütüphane yer aldığı ifade edilen açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de doğum günlerinde şehir genelindeki 7-18 yaş arasındaki gençlere hediye olarak kitap gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Konya'mız en fazla kütüphaneye gidilen şehir konumunda. Dünya Okuma Günü'nde şehrimizde okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak için tramvaylarda, bisiklet tramvayında ve tramvay kafede vatandaşlarımıza kitap hediye ettik. Bütün Konyalı hemşehrilerimin Dünya Okuma Günü'nü tebrik ederim."

Türkiye'nin sevilen yazarlarına ait kitapları alan vatandaşların da hediyeler için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiği kaydedildi.